الدفعة الأولى من اللقاح الروسي تصل اليوم إلى الضفة الغربية

قال مسؤول إسرائيلي إنه من المقرر أن تتسلم السلطة الفلسطينية اليوم الثلاثاء شحنة أولى مؤلفة من 5 آلاف وحدة من لقاح كوفيد -19 الروسي في الضفة الغربية.

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يأتي ذلك، بينما ذكرت قناة "كان" الإسرائيلية، أن "القيادي في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ، سيعود اليوم الثلاثاء من روسيا، برفقة دفعة أولى من لقاح "سبوتنيك V " الروسي ضد كورونا، وسيعبر جسر أريحا بعدما أخذ موافقة السطات الإسرائيلية بإدخال اللقاح إلى الضفة الغربية".

وكانت وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة أعلنت بوقت سابق أن فلسطين ستحضر اللقاح الروسي للاستخدام الطارئ، مضيفة ان فلسطين ستكون الدولة الأولى التي تجلب اللقاح الروسي في الشرق الأوسط.

المصدر: رويترز + معا