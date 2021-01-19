 
مباشر

الدفعة الأولى من اللقاح الروسي تصل اليوم إلى الضفة الغربية

أخبار العالم العربي

الدفعة الأولى من اللقاح الروسي تصل اليوم إلى الضفة الغربية
Reuters
شحنة من لقاح سبوتنيك في الروسي، صورة تعبيرية من الأرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pl4o

قال مسؤول إسرائيلي إنه من المقرر أن تتسلم السلطة الفلسطينية اليوم الثلاثاء شحنة أولى مؤلفة من 5 آلاف وحدة من لقاح كوفيد -19 الروسي في الضفة الغربية.

إقرأ المزيد
"هيومن رايتس ووتش" تطالب السلطات الإسرائيلية بتوفير لقاحات كورونا للفلسطينيين

يأتي ذلك، بينما ذكرت قناة "كان" الإسرائيلية، أن "القيادي في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ، سيعود اليوم الثلاثاء من روسيا، برفقة دفعة أولى من لقاح "سبوتنيك V " الروسي ضد كورونا، وسيعبر جسر أريحا بعدما أخذ موافقة السطات الإسرائيلية بإدخال اللقاح إلى الضفة الغربية".

وكانت وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة أعلنت بوقت سابق أن فلسطين ستحضر اللقاح الروسي للاستخدام الطارئ، مضيفة ان فلسطين ستكون الدولة الأولى التي تجلب اللقاح الروسي في الشرق الأوسط.

المصدر: رويترز + معا

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا