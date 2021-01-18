تونس.. العفو الدولية تدعو إلى ضبط النفس على إثر الاحتجاجات

دعت منظمة العفو الدولية إلى ضبط النفس إثر احتجاجات استمرت لعدة أيام في تونس وأدت إلى اشتباكات مع قوات الأمن وإطلاق الغاز المسيل للدموع.

وأوردت المنظمة لقطات مصورة تظهر أفرادا من الشرطة يضربون ويجرّون الموقوفين، وقالت إن على السلطات أن تفرج فورا عن حمزة نصري جريدي، وهو ناشط حقوقي اعتقل اليوم الاثنين.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية خالد الحيوني، إن الشرطة اعتقلت 632 شخصا أمس بعد أعمال شغب في أنحاء البلاد شملت أعمال نهب واعتداءات على الممتلكات.

المصدر: "رويترز"