قيس سعيّد: هناك من يتاجر بفقر التونسيين وبؤسهم ولا يتحرك إلا في الظلام

زار الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الاثنين حي الرفاهة بالمنيهلة وتحدث مع سكان المنطقة.

وتوجه الرئيس بكلمة أمام مقر معتمدية المنيهلة دعا فيها الحاضرين ومن خلالهم كل الشباب التونسي إلى ألا يتعرضوا لأي كان لا في ذاته ولا في عرضه ولا في ممتلكاته.

وأكد مجددا على حق الشعب التونسي في الشغل والحرية وفي الكرامة الوطنية، منبها الشباب ممن يسعى بكل الطرق إلى توظيفهم والمتاجرة بفقرهم وبؤسهم وهو لا يتحرك إلا في الظلام وهدفه ليس تحقيق مطالب الشعب بقدر سعيه لبث الفوضى، ثم تجاهل الضحايا منهم.

كما أكد أن إدارة الشأن العام لا تقوم على تحالفات ومناورات بل على قيم أخلاقية ومبادئ ثابتة لا يمكن أن تكون موضوع مساومة أو ابتزاز كما لا يمكن أن تكون الفوضى طريقا إلى تحقيقها.

المصدر: RT