صحيفة: الأسد يوجه بتسديد "القروض الممنوحة سابقا للشهداء"

ذكرت صحيفة "الوطن" السورية أن الرئيس بشار الأسد وجه بتسديد جميع أنواع ‏"القروض الممنوحة سابقا للشهداء في مختلف المصارف".

ونقلت الصحيفة عن "مصادر أهلية" أن الأسد وجه بتسديد القروض الممنوحة سابقا "في مختلف البنوك والمصارف العامة على تنوعها سواء أكانت قروضا كبيرة ومتوسطة أم صغيرة وفي كل المحافظات السورية".

وأضافت الصحيفة عن المصادر أن تسديد القروض "تم من خلال صندوق الشهداء والجرحى، ‏وشملت عملية التسديد المئات من المقترضين من الشهداء".

وقالت الصحيفة إنه "تمت تصفية كل القروض المالية التي كان يتوجب تسديدها من ‏قبل ذوي الشهداء، وإبلاغهم بأن لا ذمم مالية عليهم بعد الآن وأن كامل القرض تم ‏تسديده".

المصدر: صحيفة "الوطن" السورية