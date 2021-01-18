بغداد وواشنطن تبحثان تسليم المطلوبين للعراق

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، فائد زيدان، اليوم الاثنين، مع السفير الأمريكي في بغداد ماثيو تولير، تسليم المطلوبين للعراق من الموجودين في أمريكا.

وذكر بيان لمجلس القضاء، أن "رئيس المجلس استقبل سفير الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد، وبحثا موضوع تسليم المطلوبين للقضاء العراقي من المتهمين الموجودين على الأراضي الأمريكية".

وأصدرت محكمة تحقيق منطقة الرصافة ببغداد قبل أيام مذكرة للقبض على ‏ترامب‎، بتهمة اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس ورفاقه.

المصدر: RT