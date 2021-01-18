وزير الدفاع التركي يصل بغداد في زيارة غير معلنة

أفاد مراسلنا في العراق، اليوم الاثنين، بأن وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، وصل العاصمة بغداد في زيارة غير معلنة، وأشار إلى أنه سيلتقي عددا من المسؤولين العراقيين.

وقال مراسل RT، إن "خلوصي سيلتقي رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي ونظيره العراقي جمعة عناد ومسؤولين آخرين". وأضاف "لم تعرف أسباب الزيارة أو ماذا ستبحث".

وقبل أيام، حذر برلماني من "أطماع" الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في العراق، واحتمال وقوع توغل تركي كبير في الشمال.

وفي وقت سابق حذرت صحيفة "لو فيغارو" في تقرير لها من أن أردوغان بات يتطلع الآن نحو العراق، إذ لم يعد هناك ما يوقفه، وأن العمليات العسكرية التركية قد تكثفت بقوة العام الماضي بمسميات مختلفة، وهو ما يوحي بعملية أكبر في الأشهر المقبلة واحتلال أراض عراقية وإقامة قواعد عسكرية دائمة بحجة تطهير المنطقة الحدودية بين تركيا والعراق من أي وجود لمقاتلي منظمة حزب "العمال الكردستاني" التي تصنفها أنقرة إرهابية.

المصدر: RT