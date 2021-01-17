الصحة الإماراتية تعلن توفير لقاح كوفيد-19 للجميع بدءا من عمر 16 عاما

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية يوم الأحد عن تحديث الفئات التي يمكنها أخذ اللقاح المضاد لكورونا، حيث تم تضمين جميع المواطنين والمقيمين بها.

وقالت إن التلقيح سيكون ابتداءا من عمر 16 سنة للفئات المؤهلة والمستوفية لشروط أخذ اللقاح ضمن الحملة الوطنية للقاح كوفيد-19.

وخفضت الصحة الإماراتية الحد الأدنى لسن الشخص المؤهل لتلقي اللقاح المضاد لكورونا من 18 إلى 16 عاما.

وأضافت أن ذلك يأتي تأكيدا على نهج الإمارات الاستباقي في الاهتمام بصحة وسلامة كل فرد من أفراد المجتمع.

وتوفر الدولة لجميع المواطنين والمقيمين بالمجان اللقاح الذي صنعته شركة "سينوفارم" الصينية الحكومية، لكن إمارة دبي وحدها من بين الإمارات السبع التي توفر للمواطنين والمقيمين حق الاختيار بين لقاحي "سينوفارم" و"فايزر - بيونتيك".

المصدر: وكالات