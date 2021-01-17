"فتح": جاهزون لتذليل أي عقبة أمام الانتخابات

قال منذر الحايك القيادي في حركة "فتح"، اليوم الأحد، إن الحركة جاهزة لخوض الانتخابات الفلسطينية وجادة في تذليل العقبات أمامها.

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وأكد الحايك أن حركة "فتح" جادة بتذليل كل العقبات لكي يتسني للشعب الفلسطيني أن يذهب إلى صناديق الاقتراع ويختار ممثليه، مضيفا أن المرسوم الرئاسي لإجراء الانتخابات خطوة أولى باتجاه إنهاء الانقسام.

وقال:"نحن ذاهبون باتجاه إنهاء الانقسام ووحدة الشعب الفلسطيني ووحدة الجغرافيا من أجل مواجهة كل المشاريع التصفوية التي تريد أن تقضى على حلم الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال".

وقال الحايك إن الضمانات لنجاح الانتخابات هي الشعب الفلسطيني وهو سوف يراقب نوايا الفصائل.

المصدر: معا