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صحيفة كويتية: مستشارو الديوان الأميري يستقيلون اليوم

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صحيفة كويتية: مستشارو الديوان الأميري يستقيلون اليوم
Reuters STEPHANIE MCGEHEE
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أفادت صحيفة "الراي" الكويتية اليوم الأحد بأن المستشارين في الديوان الأميري سيتقدمون اليوم باستقالات مكتوبة إلى الأمير الشيخ نواف الأحمد الصباح.

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 وحسب الصحيفة، فإن ذلك يأتي بعد صدور مرسوم إنهاء العمل بالمراسيم الصادرة بالتعيين بدرجة وزير اعتبارا من 31 يناير الجاري، "لمن تجاوزت مدة تعيينهم بهذه الدرجة أربع سنوات، والذي رفعه مجلس الوزراء إلى الأمير، بعد اعتماده في اجتماعه في 4 يناير الجاري بناء لتوصية مجلس الخدمة المدنية حرصا على توحيد الإطار الزمني المحدد للوظائف القيادية".

وكان مستشارو الديوان الأميري وضعوا استقالات شفهيا تحت تصرف الأمير عند توليه مقاليد الحكم في البلاد.

المصدر: الرأي

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