مسؤول في حكومة الوفاق الليبية يحذر من "ثورة جياع"

حذر رئيس المؤسسة الليبية للإعلام التابعة لحكومة الوفاق محمد عمر بعيو، مما وصفه بثورة الجياع، بعد أزمة ارتفاع سعر رغيف الخبز في العاصمة طرابلس.

وكتب بعيو عبر "فيسبوك" أمس السبت، إن تفعيل صندوق موازنة الأسعار مع تغيير إدارته خيار لا بد منه كي لا تقع ثورة الجياع، "فدعم الدقيق ليس ترفا بل ضرورة، والخبز ليس سلعة سياسية، بل هو حاجة أساسية".

وأعلنت النقابة العامة للمخابز والخبازين بطرابلس غلق المخابز ابتداء من السبت، على خلفية ارتفاع أسعار مكونات الخبز والمواد الداخلة في صناعته.

وارتفعت أسعار الخبز في طرابلس ووصل سعر الرغيف إلى 350 درهما بعد أن كان بـ 250 درهما قبل قرار تغيير سعر صرف الدينار الليبي مؤخرا أمام العملات الأخرى، ما اضطر الحرس البلدي للتدخل وإغلاق المخابز التي رفعت الأسعار.

ويعزو أصحاب المخابز رفع الأسعار إلى ارتفاع أسعار الدقيق، الذي وصل إلى دينارين للكيلوغرام، وكذلك الزيت والمكونات الأخرى التي تدخل في صناعة الخبز.

المصدر: بوابة إفريقيا الإخبارية