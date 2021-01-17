مقتل ضابط عراقي وجنديين بانفجار عبوة ناسفة شمالي البلاد

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الأحد، بأن عبوة ناسفة انفجرت على قوة من الجيش العراقي في قضاء سنجار التابع لمحافظة نينوى شمالي البلاد.

وقال المصدر لـRT، إن "المعلومات الأولية تشير إلى انفجار عبوة ناسفة على مجموعة من عناصر الجيش العراقي وأودت بحياة ثلاثة منهم على الأقل".

من جهتها نعت وزارة الدفاع المقدم الركن حيدر عادل محمد، آمر الفوج الثاني في لواء المشاة الثالث والسبعين فرقة المشاة الخامسة عشرة.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان صحفي، أن" الشهيد البطل المقدم الركن حيدر عادل محمد استشهد أثناء تأديته الواجب المقدس مع اثنين من الجنود نتيجة انفجار عبوة ناسفة من مخلفات عصابات داعش الإرهابية، أثناء تفتيش منطقة الشرايع شمالي تلعفر".

المصدر: RT