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هزة أرضية بقوة 3,5 درجة على سلم ريختر تضرب وهران الجزائرية

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هزة أرضية بقوة 3,5 درجة على سلم ريختر تضرب وهران الجزائرية
العاصمة الجزائر. الصورة: RT/F.S.
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قال المركز الوطني للبحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية في الجزائر، إن هزة أرضية بقوة 3,5 درجة على سلم ريختر ضربت صباح السبت على الساعة 11 و42 د منطقة وهران دون أن تخلف خسائر.

وأوضحت هذه الهيئة المسؤولة عن رصد الزلازل في الجزائر أن مركز الهزة الأرضية اليوم يقع على بعد 10 كلم شمال مدينة وهران الساحلية على الحدود الغربية للبلاد.

تكثر الهزات الأرضية وارتداداتها في شمال الجزائر، بشكل خاص، حيث يتكرر حدوثها عدة مرات سنويا بدرجات متفاوتة، وكان من بينها زلزال يوم 30 ديسمبر الماضي حوالي الساعة الـ 7 مساء.

المصدر: المركز الوطني للبحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية في الجزائر/صحيفة "الشروق" الجزائرية

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