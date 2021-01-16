هزة أرضية بقوة 3,5 درجة على سلم ريختر تضرب وهران الجزائرية

قال المركز الوطني للبحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية في الجزائر، إن هزة أرضية بقوة 3,5 درجة على سلم ريختر ضربت صباح السبت على الساعة 11 و42 د منطقة وهران دون أن تخلف خسائر.

وأوضحت هذه الهيئة المسؤولة عن رصد الزلازل في الجزائر أن مركز الهزة الأرضية اليوم يقع على بعد 10 كلم شمال مدينة وهران الساحلية على الحدود الغربية للبلاد.

هزة أرضية يوم 16 جانفي 2021 الساعة 10 و 42 د صباحا، بلغت 3.5 درجات على سلم ريشتر، مركز الهزة حدد ب 10 كم شمال وهران، بولاية وهران.

Secousse le 16 janvier 2021 à 10h42

de magnitude 3.5 localisée à 10 km nord d'oran w. Oran. — CraagDZ (@CRAAG_DZ) January 16, 2021

تكثر الهزات الأرضية وارتداداتها في شمال الجزائر، بشكل خاص، حيث يتكرر حدوثها عدة مرات سنويا بدرجات متفاوتة، وكان من بينها زلزال يوم 30 ديسمبر الماضي حوالي الساعة الـ 7 مساء.

المصدر: المركز الوطني للبحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية في الجزائر/صحيفة "الشروق" الجزائرية