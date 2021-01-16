حمد بن جاسم يدعو لوضع تشريعات تصون الاستثمارات الخليجية المشتركة

دعا رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري السابق حمد بن جاسم دول مجلس التعاون الخليجي لوضع تشريعات تصون الاستثمارات المشتركة تفاديا للكوارث التي سببتها الأزمة الخليجية.

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وقال في سلسلة تغريدات عبر "تويتر" إنه "بعد المصالحة الخليجية والمصرية، يجب التركيز على الجوانب الاقتصادية والاستثمارية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية لدول المنطقة. فهناك فرص واعدة في بعض هذه الدول".

وأضاف أن "الأمر يحتاج إلى تشريعات قانونية مناسبة لتحصين الاستثمارات حتى لا تتعرض لأي إشكالات معوقة مثلما حصل من بعض الدول التي قاطعت قطر، فأصبحت الاستثمارات في مهب الريح".

وشدد على أن "المصالح المشتركة تقتضي إبعاد الاستثمارات عن أي تأثيرات سياسية سلبية وأن يرسخ احترام الاستثمارات بوجود التشريعات التي تحمي الاستثمار قانونيا".

وختم مؤكدا أن "هذا الموضوع بحاجة إلى وقت وجهد لإقناع المستثمر وتشجيعه بعد بعض الشواهد السلبية التي لمسناها أثناء الخلاف المؤسف".

وكانت الدول الخليجية أعلنت عن التوصل إلى حل للخلاف الخليجي الذي استمر منذ العام 2017، خلال قمة العلا التي عقدت في المملكة العربية السعودية مطلع الشهر الجاري.

المصدر: RT