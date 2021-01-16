بوغدانوف يلتقي الممثل الشخصي لرئيس مجلس النواب الليبي

قالت الخارجية الروسية، إن نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، استقبل أمس السفير عبد الباسط بدري الممثل الشخصي لرئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح.

وخلال اللقاء، بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وبلدان إفريقيا، مع السفير بدري، بشكل مفصل تطورات الوضع في ليبيا وحولها، مع التركيز على مهمات التسوية السياسية العاجلة للأزمة الليبية، وفقا لقرارات مؤتمر برلين الدولي، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2510.

المصدر: وزارة الخارجية الروسية