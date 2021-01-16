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الخارجية السودانية تنفى "حديثا ملفقا" للوزير

أخبار العالم العربي

الخارجية السودانية تنفى
وزير الخارجية السوداني المكلف عمر قمر الدين
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نفت الخارجية السودانية حديثا "ملفقا وملغوما" تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي تضمن تصريحات منسوبة للوزير المكلف عمر قمر الدين حول الأوضاع في المنطقة الشرقية ومقدرات جيش البلاد.

 وقالت الخارجية في بيان لها أمس الجمعة، إن الحديث "عار عن الصحة تماما ويهدف لزرع الفتنة والبلبلة وشق الصف الوطني المساند للقوات المسلحة وجهودها المقدرة في حماية الوطن والذود عن حدوده والدفاع عن مقدراته وبسط سيطرتها على كامل التراب الوطني".

ولم يذكر البيان مضمون التصريحات الملفقة المنسوبة للوزير قمر الدين.

المصدر: وكالة السودان للأنباء

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