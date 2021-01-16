الأمم المتحدة تعين مسؤولة جديدة في العراق لشؤون الانتخابات

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم السبت، تعيين مسؤولة جديدة لملف الانتخابات في بعثة الأمم المتحدة (يونامي) لمساعدة العراق، وأشارت إلى أن المسؤولة كانت وزيرة خارجية آيسلندا.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان صحفي: "تم تعيين إنغيبيورغ سولرون غيشلادوتير، من آيسلندا، نائبة جديدة لممثله الخاص للشؤون السياسية والمساعدة الانتخابية في بعثة الأمم المتحدة".

وأضاف، أن "غيشلادوتير ستخلف أليس وولبول، من المملكة المتحدة، التي ستتم مهمتها نهاية شباط المقبل والتي خدمت في هذه المهمة منذ العام 2017".

وأشار غوتيريش إلى أن "المسؤولة الجديدة عملت مديرة لمكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الانسان، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ورئيسة لبعثة المنظمة لمراقبة الانتخابات في أوكرانيا".

وتابع: "كما شغلت منصب المدير الاقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في أوروبا وآسيا الوسطى، وممثلتها القطرية في تركيا وفي أفغانستان، وقد كانت وزيرة خارجية آيسلندا من 2007 – 2009، وعضوا في برلمان بلدها لمدة 7 سنوات".

ومن المقرر أن تجري الانتخابات المبكرة في العراق في السادس من يونيو المقبل.

المصدر: RT