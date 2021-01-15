تونس.. الشرطة تشتبك مع محتجين في سليانة بعد اعتداء شرطي على راعي أغنام (فيديو)

أطلقت قوات الشرطة في مدينة سليانة شمال تونس يوم الجمعة قنابل الغاز لتفريق محتجين غاضبين بعد أن ضرب شرطي راعي أغنام وأهانه.

وقال شهود عيان إن المحتجين أحرقوا الإطارات وأغلقوا الطرق، ورشقوا الشرطة بالحجارة بينما طاردت قوات الأمن المحتجين وأطلقت قنابل الغاز.

وأظهر مقطع فيديو بث على مواقع التواصل الاجتماعي شرطيا يوبخ ويضرب راعيا مر بعض من قطيعه أمام مقر الولاية.

وفجر مقطع الفيديو موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال نشطاء إن من غير المقبول إهانة كرامة أي مواطن بعد عقد من الثورة.

وذكرت وكالة الأنباء التونسية أن السلطة الجهوية قد تعهدت إثر انعقاد جلسة بمقر الولاية بحضور المعتدى عليه وممثلين عن رابطة حقوق الإنسان واتحاد الفلاحين والنقابات الأمنية ورئيس منطقة الأمن الوطني بسليانة، بالإحاطة الاجتماعية بالشاب واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقد تقدمت مختلف النقابات الأمنية بالجهة باعتذار رسمي للفلاح الشاب الذي تعرض للاعتداء.

المصدر: RT + وكالات