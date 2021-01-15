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"الموارد البشرية السعودية": تعيين المرأة السعودية بمنصب قاضية بات قريبا

أخبار العالم العربي

Reuters
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أعلنت مسؤولة سعودية كبيرة أن السماح للنساء في المملكة بتولي مناصب القضاء التي كانت حكرا على الرجال سيتم قريبا، في إطار سياسة تمكين المرأة.

وقالت وكيلة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية لتمكين المرأة، هند الزاهد، إن "تعيين المرأة السعودية بمنصب قاضية بات قريبا، والمملكة جادة جدا في دعم ملف تمكين المرأة".

وأشارت إلى أن "نسبة تولي السعوديات للمناصب القيادية في القطاع العام تبلغ حاليا 2.5% بعد أن كانت 1.6% في 2017، مقابل 25% في المناصب القيادية العليا والمتوسطة بالقطاع الخاص".

وأضافت أن "المؤشرات أظهرت تقدم المملكة في دعم تمكين المرأة على جميع المستويات، وأن مشاركة السعوديات في سوق العمل تجاوزت التوقعات، إذ المستهدف وصولهن إلى نسبة 25% في عام 2025".

المصدر: "عكاظ"

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