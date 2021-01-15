قناة "الجديد" اللبنانية: الجيش يطوق مبنى المحطة لاعتقال صحفي

أفادت قناة الجديد اللبنانية بأن الجيش طوق مبنى المحطة لاعتقال الصحفي رضوان مرتضى.

وذكرت القناة أن دورية تابعة للجيش والشرطة العسكرية اللبنانية قامت عصر اليوم بتطويق مبنى المحطة لاعتقال مرتضى بتهمه "الإساءة للجيش اللبناني وتضليل التحقيق القضائي في جريمة المرفأ واختلاق الجرائم بحق المؤسسة العسكرية اللبنانية".

وقالت نائب رئيس مجلس إدارة تلفزيون "الجديد" كرمى خياط تعليقا على ما يحدث: "محاكمة الصحافيين تتم أمام محكمة المطبوعات ولسنا في دولة بوليسية".

الصحافي رضوان مرتضى: لم أكن يوماً ولا أريد ان أكون بمواجهة الجيش ولكن حقي كصحافي السؤال عن مسؤولية الجيش في ملف المرفأ — قنـــاة الجـــديـــد (@ALJADEEDNEWS) January 15, 2021

وتابعت: "الصحافي رضوان مرتضى موجود داخل المؤسسة ولسنا خائفين لأننا لم نرتكب أي جريمة وما حصل أمام المبنى هو الجريمة".

ولفتت خياط إلى أن "دورية الجيش تقوم بتفتيش الأفراد والسيارات لدى الدخول أو الخروج من المؤسسة".

بدوره، غرد الصحفي مرتضى قائلا: "زعم عناصر المخابرات أن لديهم إشارة قضائية من مدعي عام التمييز. سألت عنها، فتبين أنها ورقة من مديرية المخابرات لم يذكر فيها أي قاض إنما طلب فوري بذهابي إلى فرع التحقيق في وزارة الدفاع".

المصدر: "الجديد" " مواقع لبنانية