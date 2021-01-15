السعودية تحذر رعاياها في الولايات المتحدة

دعت سفارة الرياض في الولايات المتحدة رعايا السعودية في العاصمة الأمريكية واشنطن، إلى ضرورة الابتعاد عن التجمعات والتظاهرات.

وأهابت السفارة بالسعوديين تجنب وسط العاصمة واشنطن خلال هذه الفترة إلا في حالة الضرورة القصوى واتباع تعليمات السلطات المحلية.

ونوهت السفارة إلى أنها ستكون مغلقة خلال الفترة من الاثنين 18 إلى الأربعاء 20 يناير الجاري، على أن تستأنف عملها يوم الخميس القادم.

يشار إلى أن السلطات الأمنية في واشنطن تتوقع تجمعات ومظاهرات ضخمة قد تخرج دعما للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب يوم الاثنين المقبل وتستمر حتى الأربعاء، تزامنا مع تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

المصدر: "سبق"