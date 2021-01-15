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الجيش الإسرائيلي يعلن الإفراج عن راع لبناني اعتقله قبل أيام بعد اختراقه الحدود

أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يعلن الإفراج عن راع لبناني اعتقله قبل أيام بعد اختراقه الحدود
Reuters
صورة تعبيرية
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أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أعاد صباح اليوم الجمعة، "إلى لبنان راعي الماشية اللبناني، الذي تم اعتقاله يوم الثلاثاء الماضي، بعد أن اجتاز عمدا الحدود مع إسرائيل في منطقة جبل الروس".

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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" "أعيد صباح اليوم إلى لبنان راعي الماشية اللبناني الذي تم اعتقاله يوم الثلاثاء الماضي بعد ان اجتاز عمدا الحدود مع إسرائيل في منطقة جبل الروس حيث تم تسليمه إلى الصليب الأحمر عبر معبر رأس الناقورة".

وكان الجيش الإسرائيلي قال الثلاثاء الماضي "إن عناصره ألقت القبض على راع لبناني اخترق الحدود بشكل مقصود"، مؤكدا أن اللبناني "ينتمي إلى جماعة تم تحديدها على أنها تتعاون مع حزب الله".

وكانت "الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام"، أفادت بأن "دورية تابعة للعدو الإسرائيلي أقدمت على خطف الراعي اللبناني ح.ز، في محلة بسطرة في كفرشوبا واقتادته إلى داخل الأراضي المحتلة".

المصدر: RT

 

 

 

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