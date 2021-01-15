الجيش الإسرائيلي يعلن الإفراج عن راع لبناني اعتقله قبل أيام بعد اختراقه الحدود

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أعاد صباح اليوم الجمعة، "إلى لبنان راعي الماشية اللبناني، الذي تم اعتقاله يوم الثلاثاء الماضي، بعد أن اجتاز عمدا الحدود مع إسرائيل في منطقة جبل الروس".

إقرأ المزيد

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" "أعيد صباح اليوم إلى لبنان راعي الماشية اللبناني الذي تم اعتقاله يوم الثلاثاء الماضي بعد ان اجتاز عمدا الحدود مع إسرائيل في منطقة جبل الروس حيث تم تسليمه إلى الصليب الأحمر عبر معبر رأس الناقورة".

أعيد صباح اليوم الى لبنان راعي الماشية اللبناني الذي تم اعتقاله يوم الثلاثاء الماضي بعد ان اجتاز عمدًا الحدود مع إسرائيل في منطقة #جبل_الروس حيث تم تسليمه الى الصليب الأحمر عبر معبر راس الناقورة. — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 15, 2021

وكان الجيش الإسرائيلي قال الثلاثاء الماضي "إن عناصره ألقت القبض على راع لبناني اخترق الحدود بشكل مقصود"، مؤكدا أن اللبناني "ينتمي إلى جماعة تم تحديدها على أنها تتعاون مع حزب الله".

وكانت "الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام"، أفادت بأن "دورية تابعة للعدو الإسرائيلي أقدمت على خطف الراعي اللبناني ح.ز، في محلة بسطرة في كفرشوبا واقتادته إلى داخل الأراضي المحتلة".

المصدر: RT