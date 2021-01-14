الحوثيون: لن نتخلى عن السلام رغم قرار واشنطن

قال كبير المفاوضين الحوثيين محمد عبد السلام إن الحركة لن تنسحب من محادثات السلام مع الأمم المتحدة والسعودية، رغم قرار الولايات المتحدة تصنيف الجماعة منظمة إرهابية.

وانتقد عبد السلام مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث قائلا: "المبعوث الأممي بأدائه السيء ومباركته حكومة المرتزقة، وتبني أهدافها ومنطقها خرج عن مهمته الدولية بشأن كل اليمن".

من جهته هاجم عضو المجلس السياسي الأعلى للحوثيين محمد علي الحوثي الولايات المتحدة واتهمها بدعم تنظيم القاعدة في "اليمن".

وأضاف: "لا أعتقد إنه سيسري إرهاب التصنيف الأمريكي الذي تحدث عنه (الوزير مايك) بومبيو، وأي ضغوط لتمريره فهو يعني أن لا سلام، ويثبت للعالم الرفض الحقيقي له من قبل العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي وحلفائه".

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أنه ينوي إبلاغ الكونغرس بتصنيف جماعة "أنصار الله" تنظيما إرهابيا مع وضع قادتها الأبرز عبد الملك الحوثي وعبد الخالق بدر الدين الحوثي، وعبد الله يحيى الحاكم في قائمة الإرهاب.

المصدر: RT+ رويترز