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قيادي حوثي يتهم الولايات المتحدة بدعم "القاعدة" في اليمن

أخبار العالم العربي

قيادي حوثي يتهم الولايات المتحدة بدعم
Reuters
عناصر من قوات الحوثيين.
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قال القيادي في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، محمد علي الحوثي، إن الولايات المتحدة تدعم "القاعدة" في اليمن وتصف أعداءها الحوثيين بـ"الإرهابيين".

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وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في وقت سابق، أنه ينوي إبلاغ الكونغرس بتصنيف جماعة "أنصار الله" تنظيما إرهابيا مع وضع قادتها الأبرز، عبد الملك الحوثي، وعبد الخالق بدر الدين الحوثي، وعبد الله يحيى الحاكم، في قائمة الإرهاب.

ولقي هذا الإعلان ترحيبا واسعا من قبل الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، وكذلك السعودية، التي تقود التحاف العربي ضد الحوثيين حيث تشكل الإمارات ثاني أكبر قواته.

وكان محمد علي الحوثي اعتبر في وقت سابق أن "أمريكا هي مصدر الإرهاب، وسياسة إدارة ترامب إرهابية وتصرفاتها إرهابية"، وأضاف "أن تصرفاتها تعبر عن أزمة في التفكير".

وأكد القيادي أن "لهم حق الرد أمام أي تصنيف يصدر من الإدارة الأمريكية بحق أنصار الله".

المصدر: RT+ تويتر

 

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