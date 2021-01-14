اللجنة الدولية للصليب الأحمر تتخوف من تأثير العقوبات الأمريكية على المساعدات الحيوية باليمن

أعرب الصليب الأحمر الدولي في بيان عن مخاوفه من أن يكون للعقوبات الأمريكية على الحوثيين في اليمن تأثير سلبي على تسليم المساعدات الحيوية للمدنيين الجياع والمرضى.

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وقال مدير العمليات باللجنة الدولية للصليب الأحمر، دومينيك ستيلهارت، إن الوكالة حثت الدول التي تفرض مثل هذه الإجراءات على النظر في "الصعوبات الإنسانية" لتخفيف أي تأثير سلبي على السكان وعلى المساعدات المحايدة.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، يوم الأحد الماضي، عن الخطوة التي ستشمل عقوبات ضد الحركة وثلاثة من قادتها، وستدخل حيز التنفيذ في 19 يناير، آخر يوم كامل لإدارة الرئيس دونالد ترامب في منصبه.

المصدر: رويترز