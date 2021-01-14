الإمارات تنفي وقوع انفجار في إحدى سفاراتها

نفت وزارة الخارجية الإماراتية التقارير الإعلامية التي تم تداولها حول انفجار في مركز التأشيرات التابع للسفارة الإماراتية في بنغلاديش.

ونقلت الوزارة بيانا صادرا عن السفارة الإماراتية في دكا، يوضح أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن حادثا عرضيا وقع في مركز التأشيرات التابع للسفارة جاء نتيجة مشاكل ميكانيكية أثناء الصيانة الروتينية لنظام التكييف.

وأكدت السفارة أنها تقوم، بالتعاون مع السلطات المحلية، بإجراء المزيد من التحقيقات لمعرفة الأسباب التي كانت وراء وقوع الحادث.

المصدر: الإمارات اليوم