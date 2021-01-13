الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أمير من الأسرة الحاكمة
نعى الديوان الملكي السعودي، اليوم الأربعاء، الأمير خالد بن عبدالله بن عبد الرحمن آل سعود.
وذكر الديوان الملكي في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس": "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير خالد بن عبدالله بن عبد الرحمن آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غد الخميس. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".
#الديوان_الملكي: وفاة الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود.https://t.co/62eMC6WQpp#واسpic.twitter.com/5fNqiijag8— واس الأخبار الملكية (@spagov) January 13, 2021
والأمير خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود (1937)، أمير سعودي، ابن أخ الملك عبد العزيز وزوج ابنته الجوهرة.
المصدر: "واس"