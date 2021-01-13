الكاظمي يعتذر من مدير مدرسة بعد اقتحامها واعتقال طالب

اتصل رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، بمدير مدرسة الإعدادية المركزية في محافظة ذي قار بعد اقتحامها من قبل قوة أمنية واعتقال شخص.

وقال الكاظمي لمدير المدرسة بحسب مقطع فيديو بثه مكتبه: "المدرسة لها عنوان في تعليم الأطفال واعتذر على التجاوز الذي حصل يوم أمس، وقد يكون ما حصل قد سبب خدشا للكادر التعليمي في المدرسة، ولكن نعدكم أنه هذا الأمر لن يتكرر".

ويوم أمس اقتحمت قوة من الشرطة مدرسة في محافظة ذي قار واعتقلت طالب منها بطريقة وصفها نشطاء بـ"الشرسة".

المصدر: RT