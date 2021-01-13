مصر.. تحديد موعد محاكمة قريبة زوجة الرئيس المصري الراحل حسني مبارك

حددت محكمة استئناف القاهرة في مصر جلسة 15 فبراير المقبل، كأولى جلسات محاكمة ابنة عم سوزان مبارك (زوجة الرئيس الراحل حسني مبارك) وأخرين بتهمة الكسب غير المشروع.

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وترجع تفاصيل القضية لتقدم أحد المرشحين لعضوية مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، ببلاغ لجهاز الكسب غير المشروع، يتهم فيه أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون الأسبق، وابنة عم سوزان مبارك، ومنير فهمي، ممثل البنك العربي الإفريقي، بأنهم حققوا كسبا غير مشروع من خلال عضويتهم بمجلس إدارة مدينة الانتاج، وصدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى، وهو ما طعنت عليه النيابة العامة.

وكان المستشار تامر الفرجاني، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، أحال أسامة الشيخ، رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون الأسبق، عضو مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، و3 آخرين، إلى محكمة الجنايات.

المصدر: المصري اليوم