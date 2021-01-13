دمشق تدين القرار الأمريكي بإدراج كوبا على لائحة الإرهاب

دانت دمشق "بشدة" القرار الأمريكي بإعادة إدراج كوبا على لائحة الدول الراعية للإرهاب، وجددت تضامنها الكامل مع هافانا.

وقالت الخارجية السورية في بيان إن سوريا "تدين بشدة القرار الأمريكي الجائر بإعادة إدراج جمهورية كوبا على القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب".

وقال مصدر رسمي في الخارجية السورية إن بلاده تجدد "تضامنها الكامل مع قيادة وشعب جمهورية كوبا الصديقة"، وأعرب عن ثقة سوريا بأن "الثورة الكوبية التي قاومت الحصار الأمريكي الظالم منذ أكثر من نصف قرن قادرة على التصدي وإفشال قرار النظام الأمريكي الذي يرعى الإرهاب ويدعمه خدمة لأجنداته السياسية"

ونقلت وكالة "سانا" السورية عن المصدر أن "النهج الأمريكي بفرض العقوبات على الدول التي لا تسير في ركب السياسة الأمريكية وتدافع عن سيادتها وكرامتها الوطنية بغية إخضاعها للهيمنة الأمريكية، مصيره الفشل أمام إرادة الشعوب الحرة، ولن يؤدي إلا إلى تصعيد التوتر على الساحة الدولية"

المصدر: وكالة سانا