وزارة الصحة الجزائرية: لقاح كورونا يصل الشهر الجاري وليس كما اشاعته وسائل إعلام

نفت وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات الجزائرية أن تكون استلمت اللقاح المضاد لوباء كورونا، مثلما رددت بعض الصحف المحلية، وأكدت في بيان أنه بمجرد وصول اللقاح ستقوم بـإعلام المواطنين.

وكانت وسائل إعلام جزائرية قد رددت قبل أيام خبر وصول الدفعات الأولى من اللقاح إلى البلاد، بعد أن نسبت الخبر إلى جمال فورار، مدير الوقاية والمتحدث باسم اللجنة العلمية المكلفة بملف وباء كورونا في البلاد، فيما أوضحت الوزارة أن تصريحات فورار للقناة الإذاعية الجزائرية الثالثة الناطقة باللغة الفرنسية تم "تفسيرها بشكل خاطئ"، لأنه في تصريحه الإذاعي المذكور "لم يؤكد استلام اللقاح".

لكن الوزارة الجزائرية أكدت على أن "وصول اللقاح مبرمج خلال الشهر الجاري" مثلما سبق الإعلان عنه من طرف عدة مسؤولين جزائريين في قطاع الصحة.

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المصدر: صحيفتا "الخبر" و"الشروق" الجزائريتان