لأول مرة منذ 10 أشهر.. كردستان العراق خال من وفيات كورونا

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان العراق، اليوم الثلاثاء، عدم تسجيلها أي حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت في بيان صحفي: "أجرينا 2676 فحصاً جديداً للكشف عن الفيروس، كانت نتائج 88 منها موجبة".

وأكدت الوزارة في بيانها شفاء 983 مصاباً، فيما أشارت إلى خلوها من الوفيات منذ مارس 2020.

ووصل عدد الإصابات بفيروس كورونا في إقليم كردستان العراق، إلى 104616 حالة، بينها 81923 شفاء، و3426 وفاة.

المصدر: RT