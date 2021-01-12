تحديد موعد وموقع هبوط أول طائرة قطرية في مصر بعد رفع الحظر
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pjgo
وافقت سلطة الطيران المدني في مصر على هبوط أول رحلة طيران قطرية يوم الخميس القادم بمطار برج العرب في الإسكندرية.
وستحمل الطائرة، وفقا لموقع "الجمهورية" الحكومي في مصر، على متنها فريق منتخب قطر لكرة اليد للمشاركة في منافسات بطولة كأس العالم لكرة اليد، وذلك عقب قرار رفع الحظر الجوي على رحلات شركات الطيران القطرية إلى مصر وفتح المجال الجوي، واستئناف الرحلات بعد توقفها 3 سنوات.
وكانت وزارة الطيران المدني المصرية، قد قررت إعادة فتح الأجواء المصرية أمام الطيران القطري اعتبارا من اليوم الثلاثاء .
المصدر: الجمهورية