 
مباشر

بريطانيا تلزم القادمين من الإمارات بالخضوع للحجر الصحي

أخبار العالم العربي

بريطانيا تلزم القادمين من الإمارات بالخضوع للحجر الصحي
Reuters HANNAH MCKAY
طائرات تابعة لشركة "الخطوط الجوية البريطانية" في مطار هيثرو بلندن.
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pjby

ألزمت الحكومة البريطانية القادمين من الإمارات إلى أراضي المملكة المتحدة بالخضوع للحجر الصحي على خلفية الزيادة الملموسة للإصابات بفيروس كورونا في البلد العربي.

وقالت وزارة النقل البريطانية، يوم الاثنين، إن انجلترا رفعت اسم الإمارات من قائمة ممرات السفر بعد الزيادة المقلقة في حالات "كوفيد-19" هناك.

وأضافت الوزارة أنه اعتبارا من يوم الثلاثاء سيكون على المسافرين الذين يدخلون إنجلترا وويلز وإسكتلندا وإيرلندا الشمالية من الإمارات البقاء في العزل الذاتي.

وسجلت الإمارات في الأيام الماضية ارتفاعات قياسية للإصابات اليومية بفيروس كورونا حيث لامس هذا المؤشر مستوى 3000 حالة، إلا أن عدد الوفيات لم يشهد ارتفاعا ويتراوح بين 3 و6.

وتبلغ الحصيلة العامة للإصابات المسجلة بالفيروس في البلاد 232982 حالة، بينها 711 وفاة.

المصدر: "رويترز" + وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا