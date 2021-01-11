الحكومة المصرية تزيل عشرات العقارات الخطرة (فيديو)

أزالت محافظة القاهرة في مصر عقارات عشوائية قرب مسجد المسبح بمنطقة السيدة عائشة التابعة لحي الخليفة.

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وقامت الحكومة المصرية بإزالة 47 عقارا لـ56 أسرة ونقلت سكانها لمساكن آدمية بحي الأسمرات المخصص للأسر التي يتم إزالة منازلها.

يذكر أن أجهزة محافظة القاهرة أزالت أمس 4 عقارات بجوار مسجد المسبح بحي الخليفة بميدان السيدة عائشة، ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية وتوفير بديل أمن يوفر حياة كريمة لسكان تلك الأماكن.

وأكدت المحافظة أن العقارات التى يتم إزالتها تمثل خطورة على قاطنيها، وتم نقل الأسر لوحدات جديدة مجهزة بالفرش والأجهزة الكهربائية، وتسكينهم على الفور بحي الأسمرات 3.

المصدر: اليوم السابع