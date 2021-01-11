المجلس الانتقالي اليمني يرحب بسعي واشنطن لتصنيف الحوثيين "كمنظمة إرهابية"

رحب المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن بالقرار الأخير الذي اتخذته الولايات المتحدة بشأن سعيها لتصنيف جماعة "أنصار الله" الحوثية "كمنظمة إرهابية". .

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وقال المتحدث باسم المجلس، عضو هيئة الرئاسة علي عبدالله الكثيري، إن "المجلس يرحب بأي توجه من شأنه وضع حد لممارسات هذه الجماعة وغيرها من الجماعات الإرهابية المتطرفة التي تواصل ارتكاب الجرائم في اليمن والجنوب بما في ذلك القتل والخطف والحصار واستهداف الأعيان المدنية وغيرها من الممارسات الإرهابية حيث تمتد تهديداتها إلى المنطقة عموما، ولعل أحدث تلك الجرائم والمجازر الهجمات الصاروخية التي استهدفت مطار عدن الدولي يوم الأربعاء 30 ديسمبر 2020".

وجدد الكثيري في تصريحه، "التأكيد على التزام المجلس بعملية سلام شاملة تمكن شعبنا من ممارسة حقه في تقرير مصيره، فإننا نؤكد من جديد على إننا مع أي جهد يستهدف مواجهة الإرهاب وجماعاته وشروره".

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قد قال في وقت سابق من اليوم، إن وزارة الخارجية ستخطر الكونغرس بنيتها تصنيف جماعة الحوثيين اليمنية "منظمة إرهابية أجنبية".

المصدر: RT