 
مباشر

الحكومة المصرية تبحث أزمة العالقين المصريين بالإمارات

أخبار العالم العربي

الحكومة المصرية تبحث أزمة العالقين المصريين بالإمارات
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pj4x

بحثت وزارة الهجرة المصرية، حل أزمة المصريين العالقين في الإمارات المتوجهين للكويت الذين تقطعت بهم السبل بسبب تعطل حركة الطيران.

إقرأ المزيد
مئات المصريين في دول عربية وتركيا يرغبون بالعودة
مئات المصريين في دول عربية وتركيا يرغبون بالعودة

وقادت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، جهودا لتوفير الإقامة والرعاية واحتياجات هؤلاء.

وأوضحت وزيرة الهجرة "أن الوزارة تتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال المصريين في إطار ما تطلقه وزارة الهجرة من مبادرات لدعم ومساعدة المصريين بالخارج إذا ما استدعى الأمر ذلك، ويستمر هذا التعاون حتى إصدار قانون الهجرة الذي انتهت الوزارة من إعداده وتقديمه لمجلس الوزراء تمهيدا لعرضه على مجلس النواب الجديد، ويتضمن هذا القانون صندوقا للطوارئ ومظلة تأمينية للمصريين بالخارج، يتمحور دورها في التدخل السريع لتقديم الدعم للمواطن المصري بالخارج إذا ما لحق به أي شكل من الأزمات أو الأضرار".

المصدر: اليوم السابع

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا