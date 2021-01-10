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الجيش الإسرائيلي مهاجما حملات "حزب الله" الإلكترونية: هي كمغامراتكم نصر وهمي

أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي مهاجما حملات
Reuters RONEN ZVULUN
علم إسرائيل
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علق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على حملة أطلقها نشطاء مناصرون لـ"حزب الله" اللبناني في موقع تويتر، تحت وسم "بلّغ"، واصفا هذه الحملات بأنها "نصر وهمي".

وفي تغريدة عبر "تويتر"، كتب أدرعي: "وتبقى حملة حزب الله ضد كلمتنا كزوبعة في فنجان، لأننا على يقين من وعي الشعوب والمتابعين من مخطط وكيل إيران الأول في المنطقة".

وأضاف: "لهم نقول: حملاتكم كمغامراتكم نصر وهمي".

وأرفق تغريدته بوسم: "بلغ هم الخاسرون". وذلك ردا على وسم "بلغ" الذي أطلقه نشطاء لـ"حزب الله" في لبنان.

وكان ناشطون تابعون لـ"حزب الله" اللبناني أطلقوا حملة تغريدات على موقع "تويتر" تحمل وسم: "بلّغ"، إضافة إلى الوسمين "المصافحة اعتراف" و"التطبيع خيانة".

وبحسب النشطاء، فإن الحملة  تهدف التبليغ عن الحسابات الإسرائيلية وحظرها، بما فيها حساب أدرعي، وذلك لتفادي التفاعل مع الحسابات الإسرائيلية على موقع "تويتر".

المصدر: RT

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