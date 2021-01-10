الجيش الإسرائيلي مهاجما حملات "حزب الله" الإلكترونية: هي كمغامراتكم نصر وهمي

علق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على حملة أطلقها نشطاء مناصرون لـ"حزب الله" اللبناني في موقع تويتر، تحت وسم "بلّغ"، واصفا هذه الحملات بأنها "نصر وهمي".

وفي تغريدة عبر "تويتر"، كتب أدرعي: "وتبقى حملة حزب الله ضد كلمتنا كزوبعة في فنجان، لأننا على يقين من وعي الشعوب والمتابعين من مخطط وكيل إيران الأول في المنطقة".

وأضاف: "لهم نقول: حملاتكم كمغامراتكم نصر وهمي".

وأرفق تغريدته بوسم: "بلغ هم الخاسرون". وذلك ردا على وسم "بلغ" الذي أطلقه نشطاء لـ"حزب الله" في لبنان.

وتبقى حملة #حزب_الله ضد كلمتنا كزوبعة في فنجان، لأننا على يقين من وعي الشعوب والمتابعين من مخطط وكيل #إيران الأول في المنطقة.

لهم نقول: حملاتكم كمغامراتكم نصر وهميّ.. #بلغ_هم_الخاسرون — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 10, 2021

وكان ناشطون تابعون لـ"حزب الله" اللبناني أطلقوا حملة تغريدات على موقع "تويتر" تحمل وسم: "بلّغ"، إضافة إلى الوسمين "المصافحة اعتراف" و"التطبيع خيانة".

وبحسب النشطاء، فإن الحملة تهدف التبليغ عن الحسابات الإسرائيلية وحظرها، بما فيها حساب أدرعي، وذلك لتفادي التفاعل مع الحسابات الإسرائيلية على موقع "تويتر".

الكثير منا عن غير قصد يقوم ب التفاعل مع حسابات العدو الاسرائيلي ف بالتالي يقوم بدعمه.

علينا ب "تبليغ وبلوك" لكي نتفاذى التفاعل معهم او حتى تصفح ما يبثون من سموم مبطنة وتحريض.#بلغ#التطبيع_خيانةpic.twitter.com/6arS6VYGp8 — آلاء عيد² 🇵🇸 (@alaaeidddd) January 10, 2021

المصدر: RT