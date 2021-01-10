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نقيب الأطباء اللبناني يحذر من سيناريو صحي خطير في البلاد

أخبار العالم العربي

نقيب الأطباء اللبناني يحذر من سيناريو صحي خطير في البلاد
Reuters MOHAMED AZAKIR
مدخل طوارئ لقسم المعالجة من فيروس كورونا في مستشفى رفيق الحريري بالعاصمة اللبنانية بيروت
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حذر نقيب الأطباء اللبنانيين، شرف أبو شرف، اليوم الأحد، من أن لبنان يعيش "السيناريو اللبناني"، مشيرا إلى أنه "في إيطاليا كانت الإمكانات أكبر، وعلى السلطات إعلان الإقفال التام فورا".

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أرقام قياسية بإصابات كورونا في لبنان
أرقام قياسية بإصابات كورونا في لبنان

ودعا عاصم عراجي، رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب اللبناني، أمس السبت، رئيس الجمهورية ميشال عون إلى إعلان حالة الطوارئ الصحية في البلاد، جراء تزايد عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا.

وكانت  وزارة الصحة اللبنانية أعلنت أمس، عن تسجيل 20 وفاة و5414 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في يوم واحد.

ويسجل لبنان أرقاما قياسية بعدد إصابات كورونا تتجاوز 5000 إصابة يوميا، فيما قالت الجهات الطبية والصحية إن أكثر من 95% من أسرة العناية الفائقة أصبحت مشغولة.

يأتي هذا مع تحذيرات من تكرار "السيناريو الإيطالي" بلبنان، قبل وصول اللقاح الشهر المقبل.

المصدر: RT + "الجديد" + "MTV LEBANON"

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