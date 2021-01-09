نشطاء سوريون: طيران مسير مجهول يقصف منشأة نفطية قرب الحدود مع تركيا

أفاد نشطاء سوريون بأن منشأة نفطية واقعة قرب مدينة الباب شمال سوريا، ضمن منطقة سيطرة الفصائل المسلحة المدعومة تركيا، تعرضت لهجوم من قبل طائرة مسيرة مجهولة الهوية.

ونشر نشطاء في "تويتر" لقطات تؤكد اندلاع حرائق واسعة ووقوع انفجارات عدة جراء استهداف مصاف بدائية لتكرير النفط (معروفة بـ"حراقات النفط") واقعة في محيط بلدة ترحين بريف حلب الشمالي، ولم يتضح بعد الجهة التي نفذت الهجوم.

متداول | حرائق ضخمة جراء قصف جوي مجهول استهدف حراقات الوقود في بلدة #ترحين بريف #حلب الشرقي pic.twitter.com/hVsKPxI7k2 — Halab Today TV قناة حلب اليوم (@HalabTodayTV) January 9, 2021

#عاجل:

طيران مسيّر مجهول يستهدف بعدة صواريخ حراقات نفطية في بلدة ترحين بالقرب من مدينة الباب شرق حلب#سوريا#ملفات_سورياpic.twitter.com/1odShboIac — ملفات سوريا - Syria Files (@SyriaFiles) January 9, 2021

وأكد "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، ومقره في بريطانيا، تعرض "الحراقات" للقصف، مشيرا إلى أن عدة انفجارات سبق أن هزت المنطقة نفسها في 20 ديسمبر الماضي جراء هجوم نفذته طائرة مسيرة على المنشأة النفطية.

ولم يكشف النشطاء عما إذا كان القصف أسفر عن وقوع إصابات بشرية.

المصدر: نشطاء في "تويتر" + "المرصد السوري لحقوق الإنسان"