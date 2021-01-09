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الحوثيون يدينون فرض واشنطن عقوبات على الفياض

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الحوثيون يدينون فرض واشنطن عقوبات على الفياض
RT / almasirah.net
رئيس المجلس السياسي الأعلى في صنعاء التابع للحوثيين، مهدي المشاط
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دانت جماعة "أنصار الله" الحوثية، اليوم السبت، قرار وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي فالح الفياض.

وذكر المكتب السياسي "لأنصار الله" في بيان اليوم أن "العقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، خطوة عدائية تضاف إلى سجل أمريكا الأسود تجاه العراق وشعبه".

وأضاف البيان: "إننا على ثقة بأن تلك العقوبات لن تؤثر على إرادة الشعب العراقي الساعي إلى تحرير وطنه وإخراج قوات الاحتلال من بلده، وعلى الولايات المتحدة الأمريكية أن تنصرف إلى أزماتها الداخلية".

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة، عقوبات ضد رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض، تصادر بموجبها جميع أموال الفياض في الولايات المتحدة.

وقالت الخزانة الأمريكية إنها فرضت العقوبات على الفياض بتهمة "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان خلال الاحتجاجات التي شهدها العراق للمطالبة بتحسين المعيشة".

المصدر: RT

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