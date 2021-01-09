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إقالة وزير النقل الجزائري "لتكريس تسيير عقلاني للعملة الصعبة"

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إقالة وزير النقل الجزائري
قضر الحكومة في العاصمة الجزائر. الصورة: وسائل إعلام جزائرية.
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قالت الحكومة الجزائرية في بيان، اليوم السبت، إن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أقال وزير النقل، لزهر هاني، وكلف وزير الأشغال العمومية، فاروق شيعلي، بتولي مهام وزارة النقل بالنيابة.

إقالة الوزير لزهر هاني رافقها إنهاء مهام الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجزائرية ومسؤول خدمات الإطعام بهذه الشركة.

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وأوضح بيان الحكومة أنه "بأمر من رئيس الجمهورية تم إنهاء مهام لزهر هاني بصفته وزيرا للنقل" مضيفا بأن "هذا القرار جاء بعد قيام شركة الخطوط الجوية الجزائرية بعملية استيراد للوازم مرتبطة بنشاط خدمات الإطعام (...) والتوجيهات المالية الرامية لتكريس تسيير عقلاني للعملة الصعبة، وضرورة إيلاء الأولوية للإنتاج الوطني".

المصدر: صحيفة "الخبر" الجزائرية

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