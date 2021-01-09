الكاظمي: تحديات البلد كبيرة وهي فرصة للإصلاح

قال رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، إن "تحديات العراق كبيرة وهي فرصة للإصلاح"، فيما أشار إلى أهمية دور الشرطة العراقية في فرض الأمن.

وأكد الكاظمي في كلمته خلال احتفالية عيد الشرطة العراقية الـ99: "هناك محطات كبيرة في عمل الداخلية لا يتم أخذها بحجمها الحقيقي، الأمن المحلي ومطاردة عصابات الجريمة المنظمة والمخدرات وتأمين المناطق وتسهيل معاملات البطاقة الموحدة والجوازات وغيرها، كلها نشاطات كبيرة وجهود جبارة تؤتي ثمارها على الأرض".

وأضاف: "واثقون من شبابنا وأبنائنا وأخوتنا في قطعات وزارة الداخلية بمختلف الصنوف والمهام ودورنا هو تفعيل الجهود من أجل أن تعاد الأمور الى نصابها في العراق وتولي الداخلية دورها الكامل لإنهاء الحالات الاستثنائية التي فرضتها الحرب على عصابات داعش الإرهابية".

وأشار الكاظمي إلى أن "شعار الشرطة في خدمة الشعب، كان ومازال، ويجب أن يستمر، فنحن في خدمة شعبنا، وهذا واجبنا الذي نفتخر به جميعا".

المصدر: RT