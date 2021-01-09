الخارجية العراقية: استغربنا العقوبات الأمريكية على رئيس الحشد الشعبي

أبدت وزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت، استغرابها من العقوبات التي فرضتها وزارة الخارجية الأمريكية على رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض.

وذكرت في بيان صحفي: "استغربنا من القرار الصادر عن الخزانة الأمريكية بحق فالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي".

وأضافت، أن "القرار مثل مفاجأة غير مقبولة وسنتابع بعناية مع الإدارةِ الحالية والجديدة في واشنطن جميع القرارات الصادرة عن وزارة الخزانة الامريكية بحق أسماء عراقية والعمل على معالجة تبعات ذلك".

إقرأ المزيد

وفرضت الولايات المتحدة أمس الجمعة، عقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، مستشار الأمن الوطني السابق، فالح الفياض، وربطت بينه وبين انتهاكات لحقوق الإنسان خلال المظاهرات الشعبية المناوئة للحكومة العراقية في 2019.

المصدر: RT