 
مباشر

الخارجية العراقية: استغربنا العقوبات الأمريكية على رئيس الحشد الشعبي

أخبار العالم العربي

الخارجية العراقية: استغربنا العقوبات الأمريكية على رئيس الحشد الشعبي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pito

أبدت وزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت، استغرابها من العقوبات التي فرضتها وزارة الخارجية الأمريكية على رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض.

وذكرت في بيان صحفي: "استغربنا من القرار الصادر عن الخزانة الأمريكية بحق فالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي".

وأضافت، أن "القرار مثل مفاجأة غير مقبولة وسنتابع بعناية مع الإدارةِ الحالية والجديدة في واشنطن جميع القرارات الصادرة عن وزارة الخزانة الامريكية بحق أسماء عراقية والعمل على معالجة تبعات ذلك".

إقرأ المزيد
حزب الله: الإدعاءات الأمريكية بفرض عقوبات على الفياض تثير السخرية
حزب الله: الإدعاءات الأمريكية بفرض عقوبات على الفياض تثير السخرية

وفرضت الولايات المتحدة أمس الجمعة، عقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، مستشار الأمن الوطني السابق، فالح الفياض، وربطت بينه وبين انتهاكات لحقوق الإنسان خلال المظاهرات الشعبية المناوئة للحكومة العراقية في 2019.

 

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا