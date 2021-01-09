حزب الله: الإدعاءات الأمريكية بفرض عقوبات على الفياض تثير السخرية

علق حزب الله اللبناني، اليوم السبت، على العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، فالح الفياض، وأكدت أنها "تثير السخرية".

وذكر بيان للحزب: "بعدما أقدمت الولايات المتحدة الأمريكية على إغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، الشهيد أبو مهدي المهندس، في جريمة موصوفة، ليس من المستغرب بتاتا إقدام وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على رئيس الهيئة فالح الفياض، وهي عقوبات تضاف إلى سلسلة الجرائم المتمادية بحق العراق وشعبه".

وأضاف البيان، أن "الإدعاءات المتهافتة التي استخدمتها وزارة الخزانة الأمريكية لتبرير العقوبات تثير السخرية والاستهزاء، بعد الفضيحة المتمثلة بقتل وجرح العشرات من المتظاهرين الأمريكيين منذ أيام أمام مبنى مجلس الشيوخ الأمريكي".

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وتابع بيان حزب الله: "إننا إذ ندين ونستنكر هذه الخطوة الأمريكية بحق فالح الفياض وما يمثله، فإننا نعتبرها وسام شرف على صدره تضاف إلى تاريخه الجهادي الحافل في مواجهة الإرهاب والتكفيرين".

وأشارت إلى أن "السبب الرئيسي للعقوبات الأمريكي على الفياض هو موقفه الحازم من الاحتلال الأمريكي وعدم شرعية بقائه على أرض العراق، إضافة إلى دور الحشد الشعبي نفسه في مواجهة داعش ومشروعها الإرهابي، وبالتالي إسقاط كل المبررات والذرائع التي تستخدمها الإدارة الأمريكية لإبقاء قوات الاحتلال جاثمة على صدر العراق، وهو الأمر الذي ترفضه غالبية الشعب العراقي المجاهد والصابر والشريف".

وفرضت الولايات المتحدة أمس الجمعة، عقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، مستشار الأمن الوطني السابق، فالح الفياض، وربطت بينه وبين انتهاكات لحقوق الإنسان خلال المظاهرات الشعبية المناوئة للحكومة العراقية في 2019.

المصدر: RT