مستشار الرئيس المصري: تعاقدنا رسميا لتوفير 20 مليون جرعة من لقاح كورونا

كشف محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية، أن بلاده تعاقدت رسميا لتوفير 20 مليون جرعة من لقاح كورونا.

وأضاف المستشار خلال مداخلة هاتفية مع وسائل إعلام مصرية أنه "حتى توفير لقاحات كورونا والبدء في عملية التطعيم يجب على المواطنين توخي الحذر واتباع الإجراءات الوقائية لتجنب انتشار العدوى".

وأشار المسؤول المصري إلى أن "لقاحات كورونا تحتاج إلى العديد من الموافقات للسماح بالبدء في عملية التطعيم، لافتا إلى أن التجارب السريرية على اللقاح الصيني في مصر قد تمت".

ناصر حاتم

المصدر: RT