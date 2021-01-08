أردوغان والحريري يبحثان في اسطنبول "مواجهة التحديات المتعددة"

أجرى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ورئيس الحكومة اللبنانية المكلف، سعد الحريري، محادثات ثنائية في اسطنبول اليوم الجمعة حيث بحثا التطورات الإقليمية و"التحديات المتعددة".

وأفادت دائرة الاتصال للرئاسة التركية، في بيان، بأن أردوغان عقد لقاء مع الحريري في قصر وحيد الدين بمدينة إسطنبول حيث تم بحث سبل تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية، فضلا عن التعاون في القضايا الإقليمية.

وأكد أردوغان، حسب البيان، إصرار بلاده على تعزيز علاقاتها الثنائية العميقة مع لبنان في كافة المجالات.

كما شدد على أهمية الاستقرار السياسي في لبنان بالنسبة للبنانيين، من أجل السلام والأمن في المنطقة، على حد سواء.

وأكد أردوغان على استمرار تركيا في السعي من أجل "وحدة الشعب اللبناني الصديق والشقيق".

بدوره، ذكر مكتب الحريري أن اللقاء استمر ساعتين وتخلله غداء عمل، وجرى خلال المحادثات "عرض مفصل لآخر التطورات الإقليمية والتحديات المتعددة وسبل التعاون بين دول المنطقة لمواجهتها".

كما تطرق الطرفان، حسب البيان، إلى "العلاقات الثنائية بين لبنان وتركيا، وسبل دعم جهود وقف الانهيار وإعادة إعمار بيروت فور تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان".

والثلاثاء الماضي، أعلن الحريري في بيان أنه قدم للرئيس اللبناني ميشال عون، تشكيلته الحكومية من اختصاصيين غير حزبيين وفي انتظار انتهاء الرئيس من دراسة التشكيلة.

وكلف عون، في 22 أكتوبر الماضي، الحريري بتشكيل حكومة، عقب اعتذار سلفه، مصطفى أديب، لتعثر مهمته بتأليفها.‎

المصدر: وكالات