الصحة المصرية: تسجيل 54 وفاة و1219 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 54 وفاة و1219 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة.

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وأوضح المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد أن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس هو 146809 حالات من ضمنهم 116775 حالة تم شفاؤها، و8029 حالة وفاة".

وكانت وزارة الصحة المصرية قالت إن الاختبارات السريرية للقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا قد تبدأ قريبا في مصر.

وأبرم الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، في 30 سبتمبر الماضي، اتفاقية مع شركة الأدوية الرائدة المصرية "فاركو" لتزويد مصر بـ25 مليون جرعة من "سبوتنيك V"، أول لقاح مسجل في العالم ضد فيروس كورونا.

المصدر: RT