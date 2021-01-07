سوريا .. مقتل قيادي في "الجيش الوطني" في تل أبيض

اغتال مجهولون قياديا في ما يعرف بـ"الجيش الوطني السوري" الذي تدعمه تركيا، وذلك في منزله في مدينة تل أبيض بشمال سوريا.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن مجهولين أطلقوا ثلاث رصاصات على القيادي في "الفيلق الأول" عيسى الحميد الناصر، داخل منزله في المدينة التي تسيطر عليها فصائل مسلحة تدعمها تركيا.

وشهدت المدينة التي تعيش حالة من التوتر الأمني، إطلاق نار كثيفا منذ أيام إثر اشتباك بين مجهولين ومجموعة تابعة لـ"الجبهة الشامية".

المصدر: RT