بغداد وواشنطن تؤكدان أهمية تخفيف التوترات في المنطقة

استقبل الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الخميس، السفير الأمريكي لدى العراق، ماثيو تولر، وناقشا مجموعة من القضايا المشتركة وتطورات الأوضاع في المنطقة.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين الصديقين، وتطوير آفاق التعاون في مختلف المجالات في سياق الحوار الاستراتيجي القائم بينهما، وبما يحقق المصالح المشتركة، الى جانب مناقشة تطورات الأوضاع في البلد.

وتناول اللقاء أيضا مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وتم التأكيد على أهمية تخفيف التوترات ورفض التصعيد، ودعم جهود تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، واستخدام لغة الحوار في حل المسائل العالقة، واحترام السيادة ورفض التدخلات والإعتداءات.

المصدر: RT