أبوظبي: انطلاق المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح "سبوتنيك V"

قال المكتب الإعلامي لإمارة أبوظبي إن المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح الروسي "سبوتنيك V" قد بدأت، وسط زيادة في عدد الإصابات في الإمارات العربية المتحدة.

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وأضافت الإمارة في بيان لها اليوم الخميس، إنه سيتم إعطاء جرعتين من اللقاح كل 20 يوما للمتطوعين.

وتسعى التجربة البشرية، التي أُعلن عنها في أكتوبر الماضي قبل الارتفاع الأخير في عدد حالات الإصابة، إلى تطعيم ما يصل إلى 500 متطوع في مستشفى بإمارة أبوظبي.

كما تجري دولة الإمارات العربية المتحدة تجارب المرحلة الثالثة للقاح طورته المجموعة الوطنية الصينية للأدوية (سينوفارم). ووافقت الإمارات على اللقاح وهو متاح مجانا لأي شخص يريده، مع إعطاء الأولوية للأفراد الأكثر ضعفا، وفقا لوزارة الصحة الإماراتية.

وفي الشهر الماضي، بدأت إمارة دبي فقط في تلقيح الناس باللقاح الذي تنتجه شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية.

وتقول السلطات في الإمارات، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 9 ملايين نسمة، إن 826301 لقاح تم التطعيم بها حتى يوم الثلاثاء، دون تحديد نوع اللقاح. وأضافت أن الإمارات تستهدف تطعيم أكثر من 50٪ من السكان في الربع الأول من العام الجاري.

بإشراف مشترك بين دائرة الصحة – أبوظبي ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، يستمر تطعيم المتطوعين لتلقي اللقاح الروسي القائم على الفيروسات الغدية. وتتولى شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" تطبيق البروتوكولات الطبية المعمول بها. pic.twitter.com/T63PJB8zs5 — مكتب أبوظبي الإعلامي (@admediaoffice) January 7, 2021

المصدر: رويترز